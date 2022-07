Stand: 02.07.2022 16:27 Uhr Waren: Müritz Saga beginnt

Heute Abend startet die Müritz Saga in Waren nach zwei Jahren Corona-Pause wieder. Die Geschichten des Sommertheaters spielen in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Die Episode heißt: "Des Teufels Schergen". Darin werden die Menschen vom Hunger geplagt und marodierende Banden halten sie in Atem. Der Landmarschall schickt nach Truppen zum Schutz und ahnt nicht, dass die Menschen dabei vom Regen in die Traufe geraten. Es gibt Schwertkämpfe, Reiterei und original nachgeschneiderte historische Kostüme. Bis zu 1.200 Zuschauer haben auf den Rängen Platz. Gespielt wird bis zum 27. August immer mittwochs bis sonntags. | 02.07.2022 16:27

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 02.07.2022 | 16:00 Uhr