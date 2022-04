Stand: 27.04.2022 16:37 Uhr Waren: Mehrere hundert Gramm Drogen beschlagnahmt

Wegen des Verdachts des Drogenhandels hat die Polizei in Waren an der Müritz Räume eines 35-Jährigen durchsucht. Die Beamten beschlagnahmten mehrere hundert Gramm Marihuana und Amphetamine sowie eine geringere Menge Ketamin und Ecstasy-Tabletten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln dauerten an, so die Polizei. Erst zu Wochenbeginn hatte die Polizei bei einem 29-jährigen in Neustrelitz fast sechs Kilogramm Betäubungsmittel gefunden. Gegen diesen Mann wurde bereits vom Amtsgericht ein Haftbefehl erlassen. | 27.04.2022 16:36 Uhr

