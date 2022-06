Stand: 14.06.2022 06:41 Uhr Waren: Lkw kippt auf A19 um - Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 19 in der Nähe von Waren ist die 44-jährige Fahrerin schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der mit Blumenerde beladene Lastwagen am Montagnachmittag auf der A19 zwischen den Anschlussstellen Waren und Röbel von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache dafür ist bisher ungeklärt. Der Lkw drehte sich, fuhr frontal in den Straßengraben und kippte dann um - quer über die gesamte Autobahn. Die Fahrbahn war in Fahrtrichtung Berlin mehrere Stunden voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht. | 14.06.2022 06:39