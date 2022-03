Stand: 14.03.2022 05:15 Uhr Waren: Lkw-Brand an Großbäckerei verursacht hohen Sachschaden

Bei dem Brand zweier Lkw an einer Großbäckerei in Waren ist ein Schaden in Höhe von rund einer Viertel Million Euro entstanden. Nach Polizeiangaben war am Sonntagabend zunächst ein an einer Rampe abgestellter Lkw aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Anschließend griff das Feuer auf einen weiteren daneben stehenden Lkw über. Die Feuerwehren aus Waren und Groß Plasten waren im Einsatz, verletzt wurde niemand. | 14.03.2022 05:15