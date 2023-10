Stand: 20.10.2023 15:02 Uhr Waren: Katastrophenschutz übt Abläufe bei schwerem Unfall

Die Kreisverwaltung der Mecklenburgischen Seenplatte hat sich zufrieden mit dem Verlauf einer Katastrophenschutzübung in Waren gezeigt. Rund 175 Einsatzkräfte aus der Region hatten am Donnerstag die Abläufe im Falle eines schweren Unfalls zwischen einem Pkw und einem Gefahrgutzug der Bahn geprobt. Das Szenario sah unter anderem vor, dass Säure und andere Gefahrgutstoffe ausgelaufen sind und 20 Verletzte versorgt werden mussten. Es sei bei der Übung nicht um Schnelligkeit, sondern um die Kommunikation untereinander gegangen, so die Kreisverwaltung, die habe offensichtlich gut funktioniert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.10.2023 | 16:30 Uhr