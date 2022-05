Stand: 04.05.2022 05:57 Uhr Waren: Jobmesse für Ukraine-Geflüchtete im Bürgersaal

Bei den Unternehmen in der Mecklenburgischen Seenplatte gibt es aktuell mehr als 3.300 freie Stellen. Gleichzeitig gibt es viele Geflüchtete aus der Ukraine, die Arbeit suchen. Auf einer Jobmesse in Waren sollen am Mittwoch ab 10 Uhr beide Seiten zusammengebracht werden. Insgesamt 28 Firmen aus verschiedenen Bereichen stellen sich im Bürgersaal vor - darunter zum Beispiel die Warener Gießerei. Ob es in Zukunft eine weitere Jobmesse dieser Art geben wird, hänge davon ab, wie das Angebot heute angenommen wird, so Arbeitsagenturchef in Neubrandenburg Thomas Besse. | 04.05.2022 05:57