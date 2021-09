Stand: 05.09.2021 15:55 Uhr Waren: Große Resonanz auf Müritz Sail

Die wegen der Corona-Pandemie erstmals auf September verschobene Müritz Sail hat unerwartet großen Anklang gefunden. "Die Entzerrung des maritimen Volksfestes hat funktioniert, auf diesem Konzept können wir aufbauen", sagte Organisator Jörg Bludau am Sonntag in Waren. Das Bedürfnis nach einer Feierlichkeit nach den monatelangen Einschränkungen sei groß gewesen, das habe hohe Gästezahl gezeigt, so Bludau. auch das gute Wetter habe zur großen Resonanz beigetragen. Die Veranstalter hatten erstmals auf eine große Bühne am Hafen verzichtet und stattdessen Orte für Straßenmusikanten in der Innenstadt ausgewiesen. Seit Donnerstag hatten Schausteller, Segelregatten, Drachenboote, Jetski-Vorführungen, Straßenmusikanten, Rundfahrten, Rundflüge per Wasserflugzeug sowie Vorführungen neuer Trends Tausende Schaulustige angezogen | 05.09.2021 15:54