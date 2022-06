Stand: 12.06.2022 14:39 Uhr Waren: Fundmunition behindert Badebetrieb in Volksbad

Die Sichtung eines bombenähnlichen Gegenstandes hat am frühen Sonntagvormittag zu einer Sperrung des Volksbades in Waren an der Müritz geführt. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, hatte ein Badegast den 115 Zentimeter langen, rohrähnlichen Gegenstand etwa 15 Meter vom Ufer entfernt im Nichtschwimmerbereich entdeckt. Besucher mussten daraufhin das Gelände verlassen. Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienstes MV bargen die vermutlich aus dem 2. Weltkrieg stammende Fundmunition. Danach wurde das Volksbad wieder freigegeben. | 12.06.2022 14:37