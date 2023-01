Stand: 13.01.2023 07:16 Uhr Waren: Fahrgastschiffanleger "Steinmole" droht die Stilllegung

Der Fahrgastschiffanleger "Steinmole" in Waren muss dringend saniert werden. Seit mehr als zehn Jahren ist dieses Vorhaben beschlossen. Der Sanierungsbedarf liegt derzeit bei 3,5 Millionen Euro. Fördermittel dafür gibt es nicht, ein Neubau sollte her. Dafür stellte das Land bisher 80 Prozent Förderung in Aussicht. In diesem Jahr wird es keine Fördermittel geben, danach maximal 40 bis 60 Prozent. Das gesamte Vorhaben muss nunmehr auf den Prüfstand. Das Problem: Wird nicht kurzfristig saniert oder neu gebaut, muss die Anlegestelle aus Sicherheitsgründen stillgelegt werden.

