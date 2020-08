Stand: 10.08.2020 11:16 Uhr - NDR 1 Radio MV

Waren: Eldenburger Brücke wird saniert

In Waren wird seit Montag die Eldenburger Brücke saniert. Der Verkehr auf der Bundesstraße 192 wird bis Ende Oktober halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Brücke über den Eldenburger Kanal zwischen Müritz und Kölpinsee muss wegen Schäden außerplanmäßig repariert werden

Dringlichkeit der Sanierung duldet keinen Aufschub

Unter anderem habe die starke Hitze der vergangenen zwei Jahre zu den Schäden beigetragen, so das Straßenbauamt Neustrelitz. Die Reparatur dürfe aber nicht aufgeschoben werden. Weil gerade Hochsaison ist, musste deshalb eine Sondergenehmigung des Verkehrsministeriums eingeholt werden.

Staus befürchtet - lange Umleitung über Jabel

Das Straßenbauamt befürchtet trotz der halbseitigen Sperrung lange Staus an der Haupteinfallstraße nach Waren. Wegen der vielen Seen und des Müritz-Nationalparks gibt es keine Ausweichstrecken in der Nähe - Autofahrer sollten das Gebiet deshalb möglichst weiträumig umfahren. Die Umleitung führt über Malchow, Silz und Jabel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.08.2020 | 08:00 Uhr