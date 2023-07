Stand: 12.07.2023 10:10 Uhr Waren: Diebe kurz nach Haftentlassung erneut ertappt

In Waren sind zwei vorbestrafte Ladendiebe kurz nach der Entlassung aus dem Gefängnis erneut auf frischer Tat ertappt worden. Laut Polizei waren die beiden Männer im Alter von 28 und 34 Jahren in einem Supermarkt aufgefallen, weil sie Tabakwaren im Wert von rund 600 Euro in Rucksäcken versteckt hatten. Der jüngere der beiden habe die Flucht ergriffen und dabei einen Ladendetektiv geschlagen sowie eine Polizistin einer herbeigerufenen Streife gebissen. Der 34-Jährige sei in dem Markt gestellt worden. Die Täter seien erst vor zwei Wochen aus der Haft entlassen worden, die sie wegen gewerbsmäßigen Diebstahls abgesessen hatten.