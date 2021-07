Stand: 02.07.2021 13:36 Uhr Waren: Blitz schlägt in Freilichtbühne ein

In die Freilichtbühne Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Mittwochabend ein Blitz eingeschlagen. Die komplette elektrische Anlage der Bühne sei dadurch ausgefallen, hieß es. Eine Reparatur sei erst frühestens Anfang August möglich. Bühnen-Chef Nils Düwell hofft allerdings, dass der Auftakt des Sommerprogramms in einer Woche trotzdem stattfinden kann. Das Musikprojekt ZIG-ZAG und der Liedermacher Rollo sollten dann in Waren auf der Bühne zu sehen sein. | 02.07.2021 13:17