Waren: Bio-Hühnerfarm mit 12.000 Tieren geplant

Wie der zuständige Bauamtsleiter am Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss mitgeteilt hat, wird der Bau einer Hühnerfarm in Waren immer wahrscheinlicher. 12.000 Tiere sollen dann auf einer acht Hektar großen Fläche am Stadtrand in einer Bio-Anlage gehalten werden. Mehrere Bürgerinitiativen hatten bereits dagegen protestiert. Der Landkreis als zuständige Genehmigungsbehörde sieht allerdings keine Hindernisse für einen Bau. | 18.08.2021 08:00