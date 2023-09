Stand: 02.09.2023 13:15 Uhr Waren: Apotheke mit Hakenkreuzen beschmiert

In Waren an der Müritz haben Unbekannte eine Apotheke mit Hakenkreuzen beschmiert. Laut Polizei verwendeten die Täter schwarze Farbe. Die Symbole seien etwa 50 mal 50 Zentimeter groß. Man habe sie am Samstagmorgen an drei Schaufenstern entdeckt, welche von der Straße aus nicht einsehbar seien. Die Beseitigung der Symbole sei veranlasst worden, außerdem habe der Staatsschutz Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

