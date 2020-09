Stand: 27.09.2020 19:01 Uhr - NDR 1 Radio MV

Waren: Amtsinhaber Möller gewinnt Bürgermeister-Stichwahl

Amtsinhaber Norbert Möller (SPD) bleibt Bürgermeister in Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Bei der Stichwahl am Sonntag setzte sich der 61-jährige Möller gegen den 45 Jahre alten Stadtvertreter Toralf Schnur (FDP) durch. Laut vorläufigem Endergebnis entfielen 56,1 Prozent der Stimmen auf Möller, 43,9 Prozent auf Schnur. Möller hatte schon im ersten Wahlgang rund zehn Prozentpunkte vor Schnur gelegen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 40 Prozent. Im ersten Wahlgang waren es noch rund 45 Prozent.

Seit 1994 Verwaltungschef von der SPD in Waren

Waren hat durch regelmäßige Zuzüge stabil rund 21.000 Einwohner und gilt auch wegen der Lage an vielen Seen und am Müritz-Nationalpark als touristisches Zentrum der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Stadt wird seit 1994 von einem SPD-Verwaltungschef geführt. Möller ist seit 2013 im Amt. Der FDP-Kreisvorsitzende Schnur wurde unter anderem von einer Unternehmer-Initiative unterstützt und hatte zuvor zweimal erfolglos für das Amt kandidiert. Ein wichtiges Thema waren mehr bezahlbare Wohnungen statt weiterer Ferienunterkünfte. Im Stadtparlament hat die CDU sechs Sitze, SPD und Linke je fünf und die FDP vier Mandate. Grüne und AfD haben je drei Abgeordnete und eine Bürgerinitiative hat zwei Sitze.

Penzlin: Flechner bleibt Bürgermeister

Die Penzliner haben am Sonntag ebenfalls ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Mit über 60 Prozent wurde der parteilose Sven Flechner in seinem Amt in der Kleinstadt östlich von Waren bestätigt. Die Wahlbeteiligung lag bei über 52 Prozent.

