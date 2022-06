Stand: 27.06.2022 07:38 Uhr Waren: 67-Jährige beim Baden ums Leben gekommen

In Waren ist am Sonntagnachmittag eine 67 Jahre alte Frau beim Baden ums Leben gekommen. Die Ursache ist unbekannt. Rettungskräfte haben am bewachten Volksbad fast zwei Stunden um das Leben der Frau gekämpft - ohne Erfolg. Zur Unterstützung wurde die Freiwillige Feuerwehr Waren gerufen, die wegen der zahlreichen Schaulustigen einen Sichtschutz errichtete. Es war die erste Badetote in der Mecklenburgischen Seenplatte in diesem Jahr. | 27.06.2022 07:36