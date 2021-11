Stand: 19.11.2021 19:24 Uhr Wardow: Sechs Verletzte bei Unfall auf der Landstraße

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße bei Wardow (Landkreis Rostock) sind am Freitagnachmittag zwei Frauen und vier Kinder zum Teil schwer verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine 36-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegen kommenden Auto, das von einer 38-jährigen Frau gesteuert wurde. Die eine Fahrerin hatte drei Kinder in ihrem Wagen, die andere eines. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Rostock und Güstrow transportiert. Bei der Versorgung der Verletzten waren zwei Hubschrauber und fünf Rettungswagen im Einsatz. | 19.11.2021 19:21