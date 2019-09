Stand: 27.09.2019 18:40 Uhr

Waldkonzept: SPD-Forstexperte kritisiert Backhaus von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) bekommt wegen seines Zehn-Punkte-Programms zum Waldschutz Gegenwind auch aus der eigenen Partei. Der Forstexperte der SPD-Landtagsfraktion, Jörg Heydorn, vermisst ein klares Bekenntnis zu höheren Abschluss-Zahlen bei Hirschen und Rehen. Zu viel Wild schade dem Wald, erklärte Heydorn, der auch Mitglied im Verwaltungsrat der Landesforstanstalt ist.

Heydorn: "Zehn-Punkte-Plan viel zu unpräzise"

Backhaus Zehn-Punkte-Plan sei viel zu unpräzise, meint der SPD-Landtagsabgeordnete. In dem in dieser Woche vorgelegten Plan heißt es unter Punkt acht, für eine erfolgreiche Entwicklung des Waldes sei "ein angepasster Wildbestand notwendig". Heydorn ist das zu allgemein. Der Grundsatz "Wald vor Wild" gehöre ins Jagdgesetz, der Waldbau müsse eindeutig Vorrang vor den Interessen der Jäger für möglichst hohe Wildbestände haben.

Erhebungen zur Wilddichte gefordert

Das Land Brandenburg mache es mit seinem neuen Jagdgesetz vor, so der SPD-Abgeordnete, das sehe auch erweiterte Jagdzeiten vor. Höhere Abschuss-Zahlen seien dort das Ziel. Ohne Verbiss der Jungpflanzen durch Rehe und Hirsche und das Abfressen von Baumrinde sei der Wald besser zu erhalten. Heydorn, der Vorsitzende des wichtigen SPD-Kreisverbandes in Schwerin ist und selbst zur Jagd geht, fordert außerdem ein flächendeckendes "Wildtier-Wirkungsmonitoring" - Zahlen über das genaue Ausmaß der Schäden müssten auf den Tisch. Als Beispiel nannte er Bayern mit einer Ampelregelung. Wenn dort zu viel Wild festgestellt werde, werde das Signal auf rot gestellt, um mehr Abschüsse zu erzielen. Das Ministerium hatte jüngst in einer Antwort auf eine Parlamentsanfrage eingeräumt, dass Zahlen zur Wilddichte bei Rot-, Dam- und Rehwild nicht existierten.

Runder Tisch zum Thema angekündigt

Das Ministerium teilte mit, Backhaus gehe es um einen Ausgleich zwischen Forst- und Jagdinteressen. "Das Credo ist weiter: Wald und Wild", heißt es in einer Anfrage von NDR 1 Radio MV. Eine Sprecherin kündigte einen Runden Tisch zu dem Thema für den 22. November im Ministerium an, dann könne das Problem zusammen mit den Betroffenen erörtert werden. Mehrere Naturschutz- und Forstverbände warten unterdessen weiter auf eine Antwort aus dem Backhaus-Ministerium.

Heydorn geht Geduld aus

Sie hatten Ende August einen Brandbrief abgeschickt. Backhaus müsse beim Waldgipfel in Berlin wegen der "Krisensituation unserer Wälder klare forst- und jagdpolitische Entscheidungen zur Reduzierung der Schalenwildbestände" einleiten. Der Minister reagierte in einer Pressemitteilung und meinte, er nehme die Anregungen "sehr ernst". Auf Anfrage teilte eine Sprecherin mit, an einer Antwort auf den Brief werde gearbeitet. Beim Waldgipfel am vergangenen Mittwoch mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) nahm Backhaus nicht teil. Seinem Fraktionskollegen Heydorn geht mittlerweile die Geduld aus: Wenn das Ministerium nichts unternehme, "werde ich mich bemühen, selbst initiativ zu werden". Heydorn gehört dem Landtag an, dessen Recht ist es, Gesetze zu formulieren und zu verabschieden.

