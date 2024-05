Waldbrandrisiko: Mehrere Forstämter rufen Gefahrenstufe 4 aus Stand: 14.05.2024 05:56 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern steigt die Gefahr von Waldbränden. Betroffen sind vor allem der Osten des Landes. In zwei Forstämtern gilt mittlerweile die Gefahrenstufe 4, also die zweithöchste.

Teile Mecklenburg-Vorpommerns sind aktuell einer erhöhten Waldbrandgefahr ausgesetzt. Dazu zählen die Bereiche der Forstämter Torgelow und Mirow. Dazu gehören die Region zwischen Usedom und dem Löcknitzer Raum sowie zwischen dem Plauer See, Neubrandenburg und der Feldberger Seenlandschaft.

Verbot von offenem Feuer

In den Abschnitten mit erhöhtem Brandrisiko sind offenes Feuer und Glut, sowie alles andere, was zu einem Brand führen könnte, im Wald verboten. Dem Leitforstamt Mirow zufolge ist damit zu rechnen, dass in Teilen des Landes demnächst die höchste Gefahrenstufe erreicht wird: Stufe 5.

Hohe Gefahr in Mecklenburg-Vorpommern

Mit einer Waldfläche von 558.000 Hektar gehört Mecklenburg-Vorpommern zu den waldbrandgefährdeten Gebieten in Deutschland. Darüber informiert die Landesforst auf ihrer Internetseite. Dort können auch die aktuell geltenden Waldbrand-Gefahrenstufen der jeweiligen Forstämter eingesehen werden. Demnach ist vor allem in den großflächigen Kiefernwaldgebieten der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Ludwigslust-Parchim das Risiko bei entsprechender Wetterlage besonders hoch. In der jüngeren Vergangenheit war es in Mecklenburg-Vorpommern mehrfach zu verheerenden Waldbränden gekommen, wie etwa in Lübtheen. Dort hatten teilweise Munitionsaltlasten in ehemals militärisch genutzten Arealen die Löscharbeiten erheblich erschwert, was wochenlange Großeinsätze zur Folge hatte.

