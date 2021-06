Waldbrand bei Wöbbelin: Brandwache und Beregnung Stand: 21.06.2021 05:28 Uhr Der Waldbrand auf dem neun Hektar großen Areal bei Wöbbelin hat die Feuerwehren auch in der Nacht beschäftigt. Die Brandschneise musste weiter bewässert werden. Die A14 bleibt südlich des Kreuzes zur A24 gesperrt.

Eine Entscheidung, wann die Autobahn wieder frei gegeben werden kann, will der Katastrophenstab des Landkreises gegen 8 Uhr treffen. Mit 40 Beregnern, vergleichbar mit sehr großen Rasensprengern, haben die Feuerwehrleute in der Nacht die Brandschneisen rund um das betroffene Waldstück gewässert - so blieb der Brand unter Kontrolle. Für die Feuerwehrleute der Freiwilligen Wehr Wöbbelin/Dreenkrögen hieß das: eine Nacht ohne Schlaf, sie sind dafür zuständig, dass die Beregnungsanlagen mit Wasser versorgt werden.

Nacht zum Sonntag: Explosionen zwischen Glutnestern

Am Sonntag waren rund 30 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren aus Wöbbelin/Dreenkrögen, Neustadt-Glewe, Rastow, Techentin und Kraak mit Tanklöschfahrzeugen, Löschfahrzeugen und 20 Beregnern im Einsatz - die Zahl dieser Beregner wurde später auf 40 erhöht. Die Angst davor, dass der Brand sich im munitionsbelasteten Gebiet doch noch einmal ausbreiten könnte, war noch am Sonntag groß. "Beobachtungen der Feuerwehr und Drohnenbilder haben ergeben, dass es noch an einigen Stellen im Wald brennt", hatte ein Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim gegenüber NDR1 Radio MV gesagt. In der Nacht zum Sonntag hatte es nach Angaben des Kreisfeuerwehr-Chefs Uwe Pulss zahlreiche Detonationen gegeben. Der Wind hatte das Feuer wieder angefacht - einige der Glutnester befinden sich nur um die 200 Meter von der Autobahn entfernt. Sollten hier alte Munitionsteile explodieren, wären Autofahrer in Gefahr.

Sonnabend: Schneisen schlagen, beregnen und abwarten

Am Freitagabend hatte das munitionsbelastete Waldstück Feuer gefangen - warum, das ist nach wie vor unklar. Niemand kann das betroffene Areal betreten - auch die Feuerwehrleute nicht. Am Sonnabend hatten die Einsatzkräfte deshalb entschieden, das betroffene Waldstück kontrolliert abbrennen zu lassen. Einsatzkräfte aus sechs Feuerwehren hatten Schneisen rund um den Brandort geschlagen. Der Bestand mit 100-jährigen Kiefern, so hieß es, sei zum Großteil nicht zu retten.

Einsatzleiter: "Wir haben das ganz gut in den Griff gekriegt."

Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Wolfgang Krause am Sonnabend gegenüber NDR 1 Radio MV sagte, wurde die Fläche früher als Sprengplatz genutzt. Dennoch sei die Situation nicht zu vergleichen mit der des Brandes eines Truppenübungsplatzes bei Lübtheen, als 2019 infolge eines tagelangen Feuers sogar Dörfer evakuiert werden mussten. "Wir haben das relativ gut in den Griff gekriegt hier", sagte Krause über den aktuellen Brand. Umweltminister Till Backhaus (SPD) ergänzte: "Es ist gut, dass hier die Partner im Brandschutz Hand in Hand gearbeitet haben, Kreisfeuerwehr, Landkreis und Landesforst." Alle hätten ihre Lehren aus dem Brand von Lübtheen gezogen.

Hohe Waldbrandgefahr im Land

Wegen des fehlenden Regens war die Waldbrandgefahr überall im Land bereits gestiegen. Im Osten des Landkreises Ludwigslust-Parchim gilt seit einigen Tagen Waldbrandstufe vier, im Rest Mecklenburg-Vorpommerns mittlerweile auch - das bedeutet höchste Alarmbereitschaft für die Forstämter.