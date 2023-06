Waldbrand bei Lübtheen: Katastrophenalarm ab Mittag aufgehoben Stand: 15.06.2023 09:07 Uhr Es gibt zunächst Entwarnung für die Waldbrandregion bei Lübtheen. Die Feuerwehr plant nun vor allem die Brandnachsorge, Ranger beobachten die Waldgebiete.

Der Katastrophenalarm für die Region Lübtheen (Landkreis Ludwgslust-Parchim) ist ab Mittag, 12 Uhr, aufgehoben. Das sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Morgen nach einer Besprechung des Einsatzstabes. Die Lage habe sich weiter entspannt. Neben der Region Hagenow ist nun auch die Gefahr durch Waldbrände bei Lübtheen weitestgehend gebannt.

Evakuierung der Ortschaft Volzrade aufgehoben

Der Brand auf rund 100 Hektar munitionsbelastetem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes Lübtheen sei unter Kontrolle, so Sternberg weiter. Es gebe keine offenen Flammen mehr. Am Mittwoch konnten bereits die rund 160 Einwohner der Ortschaft Volzrade in ihre Häuser zurückkehren. Das Dorf war am Montagabend evakuiert worden, nachdem das Feuer bedrohlich nahe gerückt war.

Einsatz von Löschhubschrauber beendet

In der Nacht zum Donnerstag haben sich Feuer und Glut laut der Einsatzkräfte nicht ausgebreitet. Die Feuerwehr bewässert weiter die Brandränder. Im Laufe des Tages sollen weniger Helfer im Einsatz sein. Auch der Löschhubschrauber der Bundespolizei fliegt dann nicht mehr. Das bedeutet auch, dass das Waldbad Probst Jesar wieder öffnet. Der See werde nicht mehr benötigt, um Löschwasser zu liefern, heißt es aus dem Einsatzstab.

Das bedeuten die Waldbrandgefahrenstufen in MV Stufe 1: sehr geringe Gefahr - keine gesonderten Hinweise



Stufe 2: geringe Gefahr - Beginn der Bereitschaftsdienste der unteren Forstbehörden; Präsentation der Gefahrenstufen im Internet www.wald-mv.de und an den Forstdienststellen; Information der Sachgebiete Brandschutz der Landkreise und kreisfreien Städte;



Stufe 3: mittlere Gefahr - wie Stufe 2



Stufe 4: hohe Gefahr - wie Stufe 3; zusätzlich: Beginn Rufbereitschaftsdienst LM, verstärkte Information der Öffentlichkeit, der Bundeswehr, des Lagezentrums des Innenministeriums, des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz, der Bahnbetriebe und sonstiger Versorgungsbetriebe mit Trassennetzen im Wald. Ausnahmeregelungen zum Anlegen von Feuern werden nicht mehr erteilt. Sperrungen von Wäldern zum Betreten durch die untere Forstbehörde im Einvernehmen mit den Landräten möglich!



Stufe 5: sehr hohe Gefahr - wie Stufe 4, zusätzlich: nach Abstimmung mit dem Innenministerium und der Bundeswehr täglicher Austausch zur Lage und vorzuhaltender Mittel und Kräfte



(Quelle: Landesforst MV)

Ranger beobachten Waldgebiete

Die Sorge vor Waldbränden bleibt im ganzen Land weiter hoch. Der Müritz-Nationalpark traf vorsorgliche Maßnahmen. Dort sind alle Ranger wegen der großen Trockenheit und der hohen Waldbrandgefahr auf Gebietskontrolle und auf Waldbrandstreife. Deshalb müsse das Sommerfest im Jugendwaldheim Steinmühle abgesagt werden. "Der Schutz der Bevölkerung und die aktuelle Waldbrandgefahr erfordern im Moment unsere volle Aufmerksamkeit", kommentierte Ulf Zimmermann, der Leiter des Nationalparks, die Entscheidung. Die Informationen in Boek und Kratzenburg blieben vorerst geschlossen. Die Führungen fänden zunächst wie geplant statt.

