Stand: 02.07.2019 08:10 Uhr

Waldbrand bei Lübtheen: 700 Hektar in Flammen

Der Brand in dem munitionsbelasteten Waldgebiet bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) weitet sich weiter aus. Nach Angaben von Landrat Stefan Sternberg (SPD) stehen rund 700 Hektar Wald in Flammen. Zwischenzeitlich seien es sogar schon 1.000 Hektar gewesen. Das Feuer ist wegen unberechenbarer Winde noch nicht unter Kontrolle.

Vierte Ortschaft evakuiert

In der Nacht zum Dienstag wurde eine weitere Ortschaft evakuiert. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte am Montagabend die Räumung von Volzrade angeordnet. Betroffen sind 117 Menschen. Seit Sonntagabend waren bereits drei Orte - Alt Jabel, Jessenitz-Werk und Trebs - evakuiert worden. Insgesamt mussten etwa 650 Menschen ihre Häuser verlassen.

Rauch und Explosionen: Waldbrand bei Lübtheen



























Flotte der Löschhubschrauber verdoppelt

Dienstagmorgen brennt es auf einer Fläche von bis zu 470 Hektar. Inzwischen wurde die Flotte der Löschhubschrauber verdoppelt. Acht Helikopter und mehrere Wasserwerfer sind auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes im Einsatz. Die Wasserwerfer sollen Schneisen und Wege bewässern. Da das Feuer an mehreren Stellen ausgebrochen war, geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus und ermittelt in diese Richtung. Das Gebiet ist mit Munition belastet, was die Löscharbeiten erheblich erschwert, die Feuerwehr muss weiterhin 1.000 Meter Abstand halten, auch in der Luft.

Einsatz eines Löschflugzeugs abgesagt

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat dem Einsatz eines Löschflugzeugs vorerst eine Absage erteilt. Die Nutzung eines solchen Flugzeugs hätte das Ende der Hubschrauberflüge bedeutet, so Caffier. Die Wasserversorgung hätte per Flugzeug über den Schweriner See erfolgen müssen - mit allen Konflikten, die damit einhergegangen wären. Daher habe man sich im Einsatzstab gemeinsam dazu entschieden, auf das Löschflugzeug zu verzichten - zugunsten von mehr Löschhubschraubern.

Ministerpräsidentin Schwesig unterbricht ihren Urlaub

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den Einsatzkräften ihren Dank ausgesprochen und alle Hilfe des Landes zugesichert. Sie werde heute ihren Urlaub unterbrechen und sich ein Bild von der Lage vor Ort machen. Schwesig lobte das bisherige Krisenmanagement und das besonnene Verhalten der Menschen, die von dem Brand betroffen sind.

Munition im Boden verschiedenen Ursprungs

Wegen der Munition im Boden forderte Landes-Innenminister Caffier den Bund auf, gemeinsam technische Lösungen für solche Katastrophen zu finden. Man müsse sich grundsätzlich für solche Einsätze aufstellen, sagte er im ARD-Brennpunkt. Laut Landes-Umweltminister Backhaus liegen auf dem Gelände nicht nur Munition und Granaten von Manövern, sondern auch große Mengen an Sprengmitteln aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges.

