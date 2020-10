Stand: 08.10.2020 07:50 Uhr Waldbrand-Zentrale zieht Bilanz

Die Waldbrandüberwachungszentrale in Mirow beendet die Saison, berechnet ab jetzt keine Warnstufen mehr. Die Bilanz: Die Feuerwehren im Land mussten in diesem Jahr in 49 Fällen zu Waldbränden ausrücken, das sind 20 weniger als im Vorjahr und sogar 40 weniger als 2018. Aber trotzdem war es auch in diesem Jahr viel zu trocken, so ein Sprecher, die Waldbrandgefahr war vor allem im April und August mehrere Tage lang auf der höchsten Stufe. | 08.10.2020 7:50