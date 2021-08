Stand: 06.08.2021 06:03 Uhr Wahlkampfauftakt: FDP will zurück in den Landtag

Mit ihrer Auftakt-Veranstaltung Donnerstagabend in Rostock ist die FDP Mecklenburg-Vorpommern in die heiße Phase des Landtags- und Bundestagswahlkampf gestartet. Ziel ist es, erstmals nach 10 Jahren in den Landtag nach Schwerin zurückzukehren. In ihrem Wahlprogramm setzt die FDP vor allem auf Bildung, Wirtschaft - und Digitalisierung. Sie fordert "Gigabit-Anschlüsse an jeder Milchkanne" sowie einen Digitalisierungsschub für die Verwaltung. Bis zur Landtagswahl am 26. September planen die Freien Demokraten rund 30 weitere Wahlkampf-Termine an über 17 Orten in Mecklenburg-Vorpommern. | 06.08.2021 06:05