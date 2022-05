Wahlkampf mit harten Bandagen: Wer wird Bürgermeister von Stralsund? Stand: 06.05.2022 16:27 Uhr Wahlkampf kann hart sein. Da kommen nicht immer nur Sachthemen auf den Tisch, sondern auch Persönliches. In Stralsund etwa werfen viele Kritiker dem amtierenden Oberbürgermeister, Alexander Badrow von der CDU, immer wieder Kungelei, Postengeschacher und intransparente Vergaben vor.

Darauf angesprochen, sagt der 48-Jährige, dass diese Vorwürfe grober Unsinn seien und er sich in der Vergangenheit auch immer wieder sehr geärgert hat, weil auch seine Familie hineingezogen worden sei. Alle Verfahren seien, so Badrow, transparent und an Gesetze angelehnt. Wenn es so wäre, meint der promovierte Bauingenieur, dann wäre ein Oberbürgermeister nicht nur schnell abgewählt, sondern säße auch hinter Gittern.

Badrow wechselt strittige Plakate aus

Im Stadtgespräch war auch die Plakataktion von Badrow. Auf seinen Plakaten waren Unterstützer von Badrow aufgeführt, die ihn wählen würden. Aber: Einige der Aufgeführten sind gar nicht wahlberechtigt, weil sie keine Stralsunder sind. So wurden die Plakate dann verändert. Aus dem Wort "wählen" wurde "wollen". Hinzu kommt: Von den aufgeführten Unterstützern wurde mindestens einer nicht gefragt, ob sein Name auf das Plakat gedruckt werden dürfe. Das hat Alexander Badrow inzwischen bestätigt. Die Plakate seien ausgewechselt worden.

Plakatklau und Auto-Debatte

Unfair wird es, wenn Wahlplakate verschwinden. So geschehen Anfang April in Stralsund. In einer Nacht kommen allein 100 Plakate der parteilosen Kandidatin Melanie Rocksien-Riad "abhanden". Das ist nicht nur ärgerlich, das kostet auch: pro Plakat 7,36 Euro. In der Folge verschwinden immer wieder Plakate. 200 müssen nachbestellt werden. Die 44-jährige Unternehmerin muss sich im Wahlkampf dann auch noch rechtfertigen, mit welchem Auto sie fährt. Der Vorwurf: "Wasser predigen, Wein trinken". Angeblich würde sich Rocksien-Riad öffentlichkeitswirksam mit dem Lastenfahrrad präsentieren, aber privat einen PS-starken BMW fahren. Sie sagt ganz klar: Der BMW sei ihr Dienstwagen und der sei nicht so motorisiert, wie die Bilder in den sozialen Netzwerken suggerieren. Privat fährt die Mutter von vier Kindern mit ihrem Mann einen Bus - schon aus praktischen Gründen.

Fake-Seiten auf Instagram

Der Wahlkampf bekommt bisher nie dagewesene Züge, als bei Instagram eine Fake-Seite auftaucht, die sich "Die Linken.Stralsund" nennt und ganz offensichtlich für die parteilose Kandidatin Rocksien-Riad wirbt. Dem Mitbewerber um den Oberbürgermeisterposten, Marc Quintana Schmidt von Die Linke wird unterstellt, seine Kandidatur sei eine Gefälligkeitskandidatur für "seinen Kumpel" Badrow. Darauf angesprochen, sagt der 57-jährige Rechtsanwalt: "Totaler Blödsinn". Für die Linke sei es schwer gewesen, einen Kandidaten zu finden, aber es sollte eben jemand aus Stralsund sein. Darum hat Quintana Schmidt seinen Hut etwas später als die anderen beiden in den Ring geworfen. Die Vorwürfe weist Badrow resolut zurück. Die auf der Fake-Seite beworbene Melanie Rocksien-Riad betont, sie habe nichts damit zu tun und wüsste auch nicht, wer dahinter steckt. Inzwischen ist die Seite nicht mehr online.

