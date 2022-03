Waffen und Munition bei Razzia in Vorpommern beschlagnahmt Stand: 09.03.2022 16:45 Uhr Bei Durchsuchungen in sieben Gebäuden in Vorpommern und in Berlin hat die Polizei eine Vielzahl an Waffen und mehrere Tausend Schuss Munition sichergestellt.

Die Polizei hat am Mittwoch mit 139 Beamten sieben Gebäude in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte sowie in Berlin durchsucht. Dabei wurden eine Vielzahl an Lang- und Kurzwaffen und mehrere Tausend Schuss Munition sichergestellt. Darunter war auch selbst hergestellte Munition. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten auch Messer und Schlagstöcke.

Staatsanwaltschaft schweigt zu Details

Der Einsatz erfolgte nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen sechs Verdächtige aus Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Den Verdächtigen im Alter zwischen 31 und 68 Jahren werden demnach Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz vorgeworfen. So sollen sie unerlaubt Waffen besessen oder unerlaubt Munition hergestellt haben. Anhaltspunkte für eine unmittelbare Gefährdung für die Bevölkerung lagen nicht vor, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben zu den Details des Einsatzes machte sie nicht.

Weitere Informationen Kriminalitätstatistik 2020: Erneut weniger Straftaten in MV Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei insgesamt rund 106.000 Fälle, knapp fünf Prozent weniger als 2019. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.03.2022 | 17:40 Uhr