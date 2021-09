Greifswald: Wärmeversorgung zeitweise unterbrochen - Kraftwerk war besetzt Stand: 10.09.2021 11:44 Uhr Kein heißes Wasser, keine Heizung: In der Greifswalder Innenstadt war die Wärmeversorgung am Freitag über mehrere Stunden unterbrochen. Ein Blockheizkraftwerk wurde aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.

Klima-Aktivisten hatten seit dem frühen Freitagmorgen einen Schornstein besetzt. Sie wurden mit einer Drehleiter wieder nach unten gebracht. Bereits um 5.30 Uhr war ein Aktivist am Abluftturm des Kraftwerks emporgeklettert und hatte ein großes Transparent entrollt. Andere stiegen auf das Dach des Kraftwerks. Eine Person kletterte auf einen Baum und hängte dort ein Plakat auf.

Kraftwerk aus Sicherheitsgründen abgestellt

Es sei sehr gefährlich für die Personen auf der Anlage, hieß es von den Stadtwerken. Dort werde Erdgas verbrannt, gesundheitsgefährdende Gase und Hitze könnten entstehen. Aus dem 30 Meter hohen Schornstein kämen Gase, die seien 200 bis 300 Grad heiß. Außerdem bestehe das Dach des Gebäudes aus sogenannten Lüftungsmatten. Die Gefahr durchzubrechen, sei sehr hoch. Weil auch der Strom am Kraftwerksturm abgeschaltet wurde, war nach NDR Informationen auch der dort montierte Mobilfunkmast außer Betrieb. Deshalb gab es Probleme beim Mobilfunkempfang. Nach Gesprächen mit der Polizei verließen die Aktivisten am späten Vormittag mit einer Drehleiter der Feuerwehr wieder die Anlage. Der Polizei- und Feuerwehreinsatz wurde daraufhin beendet. Wie es hieß, soll die Anlage demnächst wieder den Betrieb aufnehmen.

Polizei-Höheninterventionsteam und Feuerwehr vor Ort

Rund 20 Polizisten waren im Einsatz, darunter Spezialeinheiten wie das Höheninterventionsteam und eine Verhandlungsgruppe. Auch die Berufsfeuerwehr war vor Ort, mit einer Drehleiter, damit die Polizisten zum Verhandeln an die Aktivisten herankommen konnten. Die hatten am Schornstein ein Plakat mit der Aufschrift "Gas is over" befestigt, also "Gas ist vorbei". Mit der Aktion wollten sie darauf aufmerksam machen, dass das Verbrennen von Erdgas klimaschädlich ist und der Ausstieg aus der Nutzung deshalb ihrer Ansicht nach schnell passieren müsse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.09.2021 | 11:25 Uhr