"Wähl Liebe!": Winter-CSD in verschiedenen Städten von MV Stand: 15.02.2025 14:30 Uhr

Aktionen gab es am Sonnabend unter anderem in Greifswald, Schwerin und Neubrandenburg. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration hatten Regenbogenflaggen und Plakate dabei - bunt bemalt mit ihrer Forderung und dem Motto der Protestaktion: "Wähl Liebe!" Nach Angaben der Polizei waren es 350 Menschen, die allein in Neubrandenburg zusammengekommen sind. In Schwerin waren es etwa 250.

Gegenprotest in Neubrandenburg

Der Demonstrationszug durch Neubrandenburg verlief friedlich, wurde jedoch bei der Rückkehr auf den Marktplatz von einer Gruppe Menschen empfangen, die, so ein Sprecher der Polizei, die Werte der Demonstrierenden nicht teilt.

Parallele Proteste deutschlandweit

Eine Woche vor den Bundestagswahlen hat der Verein CSD Deutschland zu einer bundesweiten Kampagne aufgerufen. Das erste Mal in seiner Geschichte finden in zahlreichen Städten in Deutschland parallel Proteste statt. Am Abend soll es auch eine Demonstration in Grevesmühlen geben.

