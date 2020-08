Stand: 25.08.2020 12:32 Uhr - NDR 1 Radio MV

Waase: Gemeinde will Hafen ausbauen

Die Gemeinde Ummanz auf Rügen will den Hafen in Waase ausbauen und ihn als Fischereistandort erhalten. Das haben die Gemeindevertreter am Montag mehrheitlich beschlossen. Die Gemeinde will Räumlichkeiten schaffen, wo Fischer ihren Fang anlanden, verarbeiten und verkaufen können. Auch Gastronomie und Ferienwohnungen sind in dem Konzept vorgesehen. Perspektivisch will die Gemeinde auch den Hafen selbst ausbauen. Denkbar wäre etwa ein Wasserwanderrastplatz mit bis zu 50 Liegeplätzen. | 25.08.2020 12:32