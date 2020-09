NDR 1 Radio MV

WLAN-Hotspots: 21 Standorte in MV freigeschaltet

Heute sollen die ersten 21 touristischen WLAN-Hotspots in Mecklenburg-Vorpommern freigeschaltet werden. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will dazu am Vormittag in Demmin symbolisch den Schalter umlegen. Mit den neuen WLAN-Hotspots kann man nicht nur kostenlos im Internet surfen, sondern auch Sehenwürdigkeiten, Kultur- und Freizeitangebote in der Nähe am jeweiligen Urlaubsort finden.

Bis Ende 2021 an 260 Standorten

Das macht den Aufenthalt in Mecklenburg-Vorpommern laut Glawe unkomkomplizierter und unterstützt touristische Veranstalter und Anbieter. Sie können sich so digital besser präsentieren. Die neuen touristischen WLAN-Hotspots sollen bis Ende kommenden Jahres an rund 260 Standorten im ganzen Land installiert werden, unter anderem im Kunstmuseum Schwaan, der Touristikinformation in Torgelow, auf dem Rathausplatz in Lübz und im Otto Lilienthal Museum in Anklam.

Weitere Informationen Zehn WLAN-Strandkörbe in Warnemünde verfügbar Am Ostseestrand von Warnemünde gibt es nun zehn Strandkörbe mit schnellem Internet. Per WLAN-Stick stehen Strandbesuchern bis zu 200 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. mehr 5G in MV: Mobilfunkstandard der Zukunft? In Mecklenburg-Vorpommern geht der Ausbau von 5G voran. Parallel wird auch der 4G-Ausbau weiter vorangetrieben. In Relation zu 4G ist 5G etwa 100 Mal schneller. mehr