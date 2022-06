Stand: 30.06.2022 07:23 Uhr Vorzeitige Getreideernte in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern hat wegen der Hitze die Getreideernte früher als üblich begonnen. In der Regel beginnt die Getreideernte in MV erst in etwa einer Woche. Wie der Präsident des Landesbauernverbandes Detlef Kurreck sagte, haben Landwirte vor allem im Süden und in der Mitte des Landes mit dem Dreschen der Wintergerste angefangen. Bereits abgedroschen sind etwa Felder südlich von Teterow, im Landkreis Ludwigslust-Parchim sowie in der Uecker-Randow-Region. | 30.06.2022 07:23

