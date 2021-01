Vorreiter Nordwestmecklenburg: Corona-Impfung in Hausarztpraxen Stand: 25.01.2021 17:43 Uhr Im Kreis Nordwestmecklenburg haben Hausärzte heute damit begonnen, Patienten gegen das Coronavirus zu impfen. Damit ist der Kreis deutschlandweit Vorreiter.

Acht Hausarztpraxen - verteilt über den gesamtem Landkreis - beteiligen sich bislang an der Impfkampagne. Zunächst laufe ein Testbetreib, sagte ein Sprecher des Landkreises, der einen entsprechenden Bericht der "Ostsee-Zeitung" bestätigte. Für einen Regelbetrieb reichten im Moment die gelieferten Dosen nicht aus, hieß es. Auch bei den Impfungen in einer Hausarztpraxis gilt: Wer geimpft werden will, braucht vorher eine schriftliche Einladung - wie bei einer Impfung in einem der Impfzentren.

Wege nicht so weit für ältere Patienten

Der Kreis bittet Impwillige, nicht bei den Ärzten anzurufen und um einen Termin zu bitten. In Nordwestmecklenburg impfen auch Hausärzte, weil dadurch die Wege für ältere nur eingeschränkt mobile Patienten nicht so weit sind wie in ein Impfzentrum. Geimpft wird außerhalb der normalen Sprechzeiten. Impfstoff und Material werden vom Kreis aus den Impfzentren an die Hausarztpraxen geliefert. Ungeöffnet kann das Serum mehrere Tage im Kühlschrank gelagert werden. Wenn die Hersteller genug Impstoff liefern, sollen die Hausärzte mit den Impfungen in ihren Praxen auch die Impfzentren entlasten.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Mutiertes Virus nun auch in Nordfriesland Eine Person aus der Region hat sich mit der hochansteckenden britischen Variante infiziert - wie auch eine Frau in Hannover. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.01.2021 | 18:00 Uhr