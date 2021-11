Stand: 24.11.2021 16:35 Uhr Vorpommersche Landesbühne sagt Konzerte ab

Die Vorpommersche Landesbühne hat angesichts absehbarer Verschärfungen der Corona-Regeln Konzerte abgesagt. Der für Ende November geplante Auftritt des Anklamer Knabenchors im Anklamer Theater sowie das Chorsingen auf der Vineta-Bühne in Zinnowitz auf Usedom fielen aus, hieß es am Mittwoch. Alle Theatervorstellungen bis Mitte Dezember liefen unter 2G-plus-Regeln - also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene und mit aktuell negativem Corona-Test. Ausnahmen gelten etwa für Kinder und Menschen, die sich nicht impfen lassen können. | 24.11.2021 16:35

