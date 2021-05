Stand: 08.05.2021 06:47 Uhr Vorpommern: Zwei schwere Baumunfälle

In der Nacht zu Sonnabend ist in der Nähe von Bergen auf Rügen ein Autofahrer verunglückt. Aus ungeklärter Ursache kam sein Wagen nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Mann. Der 34-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er keinen Führerschein. Am Abend prallte bereits in Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) ein 57-Jähriger ebenfalls mit seinem Auto gegen einen Straßenbaum. Auch er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. | 08.05.2021 06:28