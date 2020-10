Stand: 01.10.2020 06:50 Uhr Vorpommern: Zeugen nach zwei Bränden gesucht

In Vorpommern haben mutmaßlich Brandstifter zwei Feuer gelegt. In Greifswald brannte es kurz nach 2 Uhr auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses mit Nebengebäuden. Dabei wurden in einem Holzschuppen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Vorsorglich wurden Nachbarn in angrenzenden Häusern in Sicherheit gebracht. In Usedom (Stadt) brannte ebenfalls kurz nach 2 Uhr ein unbewohnter Wohnanhänger vollständig aus. Die Polizei geht hier von einem Schaden von rund 5.000 Euro aus und sucht Zeugen. | 01.10.2020 06:50