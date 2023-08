Stand: 10.08.2023 16:50 Uhr Vorpommern: Diebstahl an Bootsmotoren nimmt zu

In Vorpommern werden derzeit wieder mehr Bootsmotoren und Zubehör gestohlen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin, sind in diesem Monat im Kreis Vorpommern-Greifswald bereits acht solcher Diebstähle angezeigt worden. In vielen Fällen seien Sportboote aus Häfen gestohlen, oder Motoren und andere Teile abgebaut worden. Davon sind unter anderem Bootsbesitzer auf Usedom, am Stettiner Haff und am Greifswalder Bodden betroffen. Allein bei Diebstählen in Gristow und Neppermin liegt der Schaden bei rund 12.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.08.2023 | 16:50 Uhr