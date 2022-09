Stand: 02.09.2022 17:36 Uhr Vorpommern: Weiter Zugausfälle wegen kranker Bahnmitarbeiter

In Vorpommern müssen sich Bahnreisende auch in der kommenden Woche auf Zugausfälle einstellen. Als Grund gibt die Bahn nach wie vor einen erhöhten Krankenstand an. Auf der Strecke RE7 Stralsund-Greifswald entfallen den Angaben der Bahn zufolge montags bis freitags täglich sieben Züge. Zwischen Pasewalk und Ueckermünde-Stadthafen fallen bis zum 18. September täglich sechs Züge aus. Die gute Nachrichten für Fahrgäste der Linie RE5 Stralsund-Neustrelitz: Dort sollen die Züge von Montag an wieder planmäßig verkehren. | 02.09.2022 17:35

