Stand: 05.09.2022 08:22 Uhr Vorpommern: Verkehrseinschränkungen durch fünf neue Baustellen

In Vorpommern beginnen heute weitere Straßenbauarbeiten, die für Verkehrseinschränkungen sorgen. Unter anderem wird in Zinnowitz die B 111 grundlegend ausgebaut. Eine Baustellenampel soll den Verkehr halbseitig durch die Baustelle leiten. Saniert werden auch die Ortsdurchfahrten von Usedom Stadt und Katschow. Auf dem Rügenzubringer lässt das Straßenbauamt Stralsund zwischen den Anschlussstellen Brandshagen und Andershof die Fahrbahn erneuern. In Stralsund wird der nächste Abschnitt des Grünhufer Bogens - Höhe Ampel Barther Straße/Vogelsangstraße saniert. Der Verkehr wird umgeleitet. | 05.09.2022 08:21

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.09.2022 | 08:30 Uhr