Stand: 13.03.2021 15:57 Uhr Vorpommern: Unfälle mit mehreren Autos und Verletzten

In Vorpommern sind am Sonnabendvormittag bei zwei Unfällen mindestens sieben Menschen verletzt worden. In Wolgast übersah ein 21-jähriger Autofahrer beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen und stieß mit ihm zusammen. Dabei verletzten sich vier Menschen leicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. In Barth kam eine 74-Jährige mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit mehreren Autos. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, bei dem sich drei Menschen verletzten, einer von ihnen schwer. Hier schätzt die Polizei den Schaden auf 13.500 Euro. | 13.03.2021 15:57

