Stand: 06.02.2024 09:33 Uhr Vorpommern: Umweltministerium warnt vor Küstenabbrüchen

An den Steilufern in Vorpommern kommt es derzeit vermehrt zu Abbrüchen. Deswegen sollten Spaziergänger und Familien mit Kindern diese Bereiche meiden. Durch große Regenmengen und vermehrtes Strumhochwasser seien die Böden feucht und aufgeweicht, so das Umweltministerium. Auch an Dünen könnten sich sogenannte Kliffkanten bilden - Abbrüche, die bis zu sieben Meter hoch sein können. Alle Kliffkanten über 1,50 Meter würden von der Küstenschutzverwaltung aktiv abgeschoben.

