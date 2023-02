Vorpommern-Rügens Landrat Kerth gegen LNG-Terminal auf Rügen Stand: 28.02.2023 06:51 Uhr Der Landrat von Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth (SPD) lehnt das geplante LNG-Terminal vor Rügen ab. Es gebe keine hinreichenden Analysen zu den Auswirkungen auf das Leben und den Tourismus auf der Insel.

In einem verbreiteten Statement lehnt der Landrat von Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth (SPD), das geplante LNG-Terminal vor der Insel Rügen ab. Er schreibt, dass das Terminal wenige Kilometer vor Sellin definitiv Auswirkungen auf das Leben und den Tourismus auf der Insel haben werde. Der derzeitige Informationsstand zu den Auswirkungen des Projekts sei nicht ausreichend.

Entscheidung zu schnell gefällt

In einer viel zu kurzen Zeit solle über die Entwicklung einer Region entschieden werden, so Kehrt weiter. Folgen für Menschen und Natur seien bisher in keiner Weise betrachtet worden. Zu den offenen Fragen zählen für Kerth etwa die Verhältnismäßigkeit des Baus, die erwartbaren Geräuschemissionen oder ein Ausgleich für die Region. Im Auftrag des Bundes ist die genaue Größe der Anlagen weiterhin unklar, im Gespräch sind zwei Anlegeplattformen für bis zu vier Schiffe und eine weitere Pipeline nach Lubmin.

