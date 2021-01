Vorpommern-Rügen: Sofortige Quarantäne bei positivem Test Stand: 13.01.2021 10:31 Uhr Im Landkreis Vorpommern-Rügen gilt eine neue Quarantäne-Regelung: Wer positiv getestet wurde, muss sofort in Quarantäne und soll auch seine Kontaktpersonen informieren.

Neue Regelungen für Corona-Infizierte im Kreis Vorpommern-Rügen: Wer von seinem positiven Testergebnis erfährt, muss sofort in Quarantäne. Bisher wurde die Quarantäne vom Gesundheitsamt des Kreises angewiesen - telefonisch oder schriftlich.

Ergebnisse schneller bei Getesteten

Amtsleiter Jörg Heusler sagte, inzwischen sei es aber manchmal auch so, dass Testergebnisse online schneller abgerufen werden können als das Gesundheitsamt die Ergebnisse bekommt. Damit es keinen zeitlichen Verzug gibt, der dann wiederum zu neuen Infektionen führen könnte, gilt jetzt eine neue Regelung.

Betroffene müssen auch Kontakte informieren

Wer nach einem Test von seiner Infektion erfährt, muss sich sofort isolieren. Zudem gilt: Wer positiv getestet wurde, muss all seine Kontaktpersonen informieren, die sich dann ebenfalls in Quarantäne begeben müssen. Trotz der neuen Regelung, die auch in anderen Landkreisen, etwa in Vorpommern-Greifswald, gilt, wird sich das Gesundheitsamt noch bei den Betroffenen melden.

