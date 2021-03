Stand: 13.03.2021 12:27 Uhr Vorpommern-Rügen: Neue Geflügelpest-Fälle

Im Kreis Vorpommern-Rügen gibt es neue Geflügelpest-Ausbrüche. Aktuell seien zwei Kleinsthalter in Stralsund sowie ein Putenmastbetrieb in der Gemeinde Semlow betroffen, sagte ein Kreissprecher. In Stralsund und weiten Teilen der Gemeinde Semlow wurde ein Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet eingerichtet. Das heißt, Geflügelhalter dürfen dort weder lebende Tiere noch Fleisch oder Eier aus oder in ihren Bestand bringen. Im gesamten Kreis gilt nach wie vor eine Stallpflicht. | 13.03.2021 12:26