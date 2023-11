Vorpommern-Rügen: Hohe Schäden nach Bränden Stand: 07.11.2023 09:13 Uhr In Sassnitz ist in der Nacht ein Supermarkt in Brand geraten. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von rund einer Million Euro.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Kurz vor Mitternacht hatte ein Zeuge den Notruf gewählt und die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit rund 40 Einsatzkräften an und begann den Brand im Dachstuhl zu löschen. Das Feuer breitete sich aber weiter aus, sodass das gesamte Gebäude massiv beschädigt wurde.

Ausmaß des Schadens noch unklar

Vor allem das Dach sei betroffen, sagte ein Polizeisprecher NDR 1 Radio MV. Das gesamte Ausmaß der Schäden kann demnach erst eingeschätzt werden, wenn es hell wird und wenn die Löscharbeiten abgeschlossen sind. Erst dann kann die Polizei das Gebäude betreten. Verletzt wurde niemand, acht Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses mussten ihre Wohnung vorsorglich verlassen. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch unklar.

Feuer in einer Lagerhalle in Grimmen

Die Feuerwehr ist außerdem auf einer Mülldeponie in Grimmen im Einsatz. In einer Lagerhalle ist Sperrmüll in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, Menschen sind auch nicht in Gefahr. Der Rauch weht momentan Richtung Acker, also weg von Gebäuden. Die Polizei geht aktuell von einem Schaden von rund 25.000 Euro aus. Der Müll wird nach und nach aus der Halle gebracht, um das Feuer besser löschen zu können. Trotzdem gilt weiter die Warnung, dass Anwohner Fenster und Türen geschlossen lassen und Lüftungen und Klimaanlagen abschalten sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.11.2023 | 06:00 Uhr