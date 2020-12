Stand: 09.12.2020 18:00 Uhr Vorpommern-Rügen: Geflügelpest-Sperrgebiete aufgehoben

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat Sperrgebiete aufgehoben, die nach Ausbrüchen von Geflügelpest festgelegt wurden. Das betrifft das Ostseeheilbad Zingst und Rambin auf der Insel Rügen. Die Gebiete werden aber weiter sorgfältig beobachtet. Anfang November war in einer privaten Kleintierhaltung in Zingst die Geflügelpest nachgewiesen worden. Kurz darauf war sie in einem Betrieb mit mehr als 16.000 Puten in Rothenkirchen bei Rambin festgestellt worden. | 09.12.2020 18:00