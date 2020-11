Stand: 13.11.2020 10:34 Uhr Vorpommern-Rügen: 500.000 Euro Schaden nach Scheunenbrand

Bei einem Brand in Ahrenshagen-Daskow (Kreis Vorpommern-Rügen) ist eine Scheune vollständig zerstört worden. Ein daneben stehendes Einfamilienhaus wurde teilweise zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500.000 Euro. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen, erlitten den Angaben zufolge aber einen Schock. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Scheune nach Polizeiangaben bereits in voller Ausdehnung. Die Brandursache ist noch unklar. | 13.11.2020 10:35