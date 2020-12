Stand: 22.12.2020 06:03 Uhr Vorpommern-Rügen: 29-Jähriger flüchtet offenbar nach Unfall

Im Landkreis Vorpommern-Rügen ist ein 29-Jähriger mit seinem Auto offenbar unter Drogeneinfluss gegen zwei Bäume geprallt. Er soll einen schwer verletzten Mitfahrer allein im Auto zurückgelassen haben. Nach Polizeiangaben befand sich nur noch der 41-Jährige in dem Fahrzeug, als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle zwischen Hugoldsdorf und Landsdorf eintrafen. Der Fahrer und ein weiterer Insasse wurden später in Tribsees entdeckt. | 22.12.2020 06:05