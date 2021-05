Stand: 25.05.2021 13:54 Uhr Vorpommern: Polizei warnt vor Einbrechern

Die Polizei in Vorpommern hat vor Einbrechern gewarnt, die sich gezielt die Abwesenheit von Haus- und Wohnungseigentümern zunutze machen. Anlass seien mehrere Einbrüche, die nach dem Pfingstwochenende in Neuenkirchen und Görmin bei Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gemeldet wurden. In allen Fällen waren die Bewohner für mehrere Tage verreist. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei warnt davor, Ersatzschlüssel auf dem Grundstück zu verstecken. | 25.05.2021 13:55