Stand: 16.10.2023 12:22 Uhr Vorpommern: Polizei greift 37 eingeschleuste Migranten auf

Die Bundespolizei hat in Vorpommern am Wochenende erneut illegal eingeschleuste Migranten aufgegriffen. Insgesamt wurden zwischen Penkun und der Insel Usedom 37 Zuwanderer gefasst. Die meisten kamen laut Polizei aus Syrien, einige aus dem Iran, Algerien, dem Jemen und dem Irak. Ein Großteil von ihnen habe angegeben, über Belarus und über den Balkan an die Grenze gebracht worden zu sein. Einige berichteten, für die Schleusung pro Person 7.500 Euro gezahlt zu haben.

