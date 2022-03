Stand: 15.03.2022 11:30 Uhr Vorpommern: Hohe Kraftstoffpreise setzen Fischer unter Druck

Die hohen Kraftstoffpreise haben Auswirkungen auf die Arbeit der Fischer in Vorpommern. Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat sich der Treibstoffpreis nach Angaben der Fischereigenossenschaft Peenemündung ungefähr verdoppelt. Von der Politik erhoffen sich die Fischer nun eine schnelle Entlastung. Ansonsten droht den wenigen verbliebenen Ostsee-Fischern das Aus - so Michael Schütt, der Vorsitzende der Genossenschaft. Auch an der Nordsee verschärft sich die Lage. | 15.03.2022 11:30

